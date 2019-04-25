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شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 3094 سجينًا بمناسبة عيد تحرير سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر قطاع السجون في وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن 2968 نزيلا، والإفراج الشرطي عن 126 نزيلًا آخرين.
ذكر بيان أمني، الخميس، أن «الإفراجات تأتي تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 192/ 2019، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء».
أضاف البيان: «يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».
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