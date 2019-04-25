شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس المجلس الوطني الاستشاري السياسي الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الوطني الاستشاري السياسي الصيني، وانج يانج، مساء الخميس بتوقيت العاصمة الصينية بكين. قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أكد خلال اللقاء سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابي البنَّاء مع جميع دول الجوار وكذلك العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة من أجل البناء والتنمية، وللمضي نحو مستقبل وواقع أفضل لصالح كافة الشعوب والأجيال القادمة.

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