شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة» تنشر فيديو لزيارة السيسي إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، فيديو لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين.

أجرى السيسي محادثات مع رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج، الخميس، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

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يشارك السيسي، الجمعة، في قمة «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» التي تستمر لمدة يومين، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات حوالي 37 دولة.

يعقد الرئيس لقاءات مع عدد من المسؤولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.