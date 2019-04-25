شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا «نهر الإنسانية».. معلومات عن محمد مسعود شيخ قضاة مجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كان نهرًا من الإنسانية، عملت معه في الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، وجاورته المسكن في الكويت، كان رقيق المشاعر، طيب القلب، تقيًا، عفيفًا، مبتسمًا، كريمًا ومتواضعًا، وكان يخاف الله في كل عمله وحياته، ورحل في أطيب الأيام».. هكذا رثى المحامي ناصر ملا عبر حسابه على «فيس بوك» أستاذه المستشار الدكتور محمد مسعود.

رحل المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة السابق، صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وتستعرض «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن المستشار الراحل المعروف بـ«شيخ قضاة مجلس الدولة».

- اسمُه الثلاثي، محمد عبدالحميد مسعود.

ـ ولد في مركز ناصر، بني سويف، عام 1942.

ـ تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1963.

ـ حصل على دبلوم القانون العام عام 1964.

ـ حصل على دبلوم العلوم الإدارية عام 1965.

ـ حصل على درجة الدكتوراة في القانون الدستوري عام 2006.

ـ له العديد من المؤلفات القانونية في القانون الإداري والتأديب وإشكاليات خصومة التحكيم التجاري الدولي.

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ـ يعد أحد شيوخ مجلس الدولة.

ـ ترأس هيئة المفوضين في مجلس الدولة.

- عينه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمجلس الدولة بالقرار رقم 268 لسنة 2016 خلفا للمستشار جمال ندا.

ـ حصل قبلها على 504 أصوات من أصل 518 فردًا حضروا الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، بنسبة تجاوزت الـ97%.

- خدم مجلس الدولة لمدة قاربت على 47 عامًا.

- ترأس مجلس الدولة والدائرة الأولى موضوع بالإدارية العليا وقت صدور حكم جزيرتي تيران وصنافير.

- وصف مجلس الدولة بقوله «حصن الحقوق والحريات، يعطي كل ذي حق حقه طالما له حق، لا سيما أن قضاته لا يهابون ولا يخشون في الله لومة لائم».

- عام 2017، منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

- أكتوبر 2018، نقل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي في حالة «غير مطمئنة».

- رحل صباح الأربعاء بعد صراع مع المرض.