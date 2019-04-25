شكرا لقرائتكم خبر عن خميس العهد.. حين غسل المسيح أرجل تلاميذه تعرف عليه × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ملايين الأقباط اليوم بخميس العهد، إذ فتحت الكنائس أبوابها لتستقبل المصلين فى صلوات البصخة المقدسة ثم لقان وقداس خميس العهد

فى النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن تلك المناسبة:

1- فى خميس العهد ،يحتفل المسيحيون باجتماع "السيد المسيح " مع تلاميذه لتناول العشاء الأخير، حيث قام عن المائدة وغسل لهم أرجلهم بمن فيهم «يهوذا» الذى سلمه لجماعة اليهود تمهيدًا لصلبه، وقال لهم السيد المسيح علانية "واحد منكم سيسلمنى" .

2- وطبقًا لهذا التقليد رتبت الكنائس تقليد الصلاة على مياه تُسمى "صلاة اللقان" ، وبعد الصلاة يقوم الآباء الكهنة والأساقفة بغسل أرجل جميع الشعب.

3- فى الكنائس، بدأت صلوات البصخة المقدسة فى السابعة صباحًا واستمرت بعدها صلاة اللقان ثم قداس خميس العهد

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4- أما صلاة اللقان فهي إحدى الصلوات المرتبطة بخميس العهد أيضًا، و كلمة "اللقان" اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.

5- طقس اللقان يرتبط غالبًا بالأعياد ذات الصلة بالماء، إذ تهدف الكنيسة من طقس اللقان فى عيد الغطاس، أو "الظهور الإلهى"، أن تتذكر معمودية السيد المسيح، وفى قداس "خميس العهد" يقام اللقان، لتذكر تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويقام الطقس نفسه فى عيد الرسل، لأن الرسل تشبهوا بالمسيح فى الخدمة.

6- وفى الأديرة، استقبل الرهبان الشعب القبطى منذ الصباح إذ اعتاد الكثير من الشباب قضاء خلوات روحية فى الأسبوع الأخير من الصوم، حيث استقبل دير مارجرجس بالخطاطبة عشرات الشباب وصلوا اللقان إلى جانب الآباء الرهبان.

7- فى أسبوع الآلام تمتنع الكنائس من الصلاة على الموتى وتكتفي بصلوات البصخة المقدسة على المتوفين

8- فى هذا العيد أسس المسيح سر التناول "الافخارستيا" وسر الكهنوت.