شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى فى السودان يتعهد مجددًا بعدم زيادة الفترة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الفريق زكى شمس الدين كباشى ، المتحدث باسم المجلس العسكرى فى السودان، جهود قوى الحرية والتغيير ودورها في الحراك الذى شهدته البلاد، مشددا على عدم السعى وراء الحكم، ولكن يجرى العمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكرى فى السودان فى مقابلة على "العربية"، إن الفترة الانتقالية لن تزيد عن عامان وقد تقل عن ذلك، مشددا: ملتزمون بعدم زيادة الفترة الانتقالية.