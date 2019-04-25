شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين 1120.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، صحة الأنباء المتداولة بشأن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين فى الفترة من أول أبريل الجارى حتى 31 مايو 2019، مؤكدا أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين تبلغ 1120.5 جنيه كما هو منصوص بالتعاقد، وأن قيمة المكافأة التى تداولها البعض على صفحات التواصل الاجتماعى عارية تماما عن الصحة.

وأضاف عمر، أن المنشور المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى، والمنسوب لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة خطأ وتم اتخاذ قرارا بتحويل الأمر إلى الشئون القانونية.

Advertisements

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجر وظيفى (طبقاً للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة اليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونا وأنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنها مبلغ مقطوع.

وطالب نائب الوزير لشؤون المعلمين، بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.