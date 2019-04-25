شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو": لن نصدر سندات هذا العام.. ونسعى لدخول شراكات فى قطاع الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمين الناصر، الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية، فى مؤتمر صحفى بالرياض، اليوم الخميس، أن الشركة لن تصدر مزيدًا من السندات هذا العام، بعد أن باعت أول سندات دولية لها فى وقت سابق هذا الشهر بقيمة 12 مليار دولار.

وأضاف أن إصدارات دين أرامكو في المستقبل ستتوقف على متطلباتها التمويلية، لكن الشركة ستظل تنتهج نهجًا حذرًا فى إدارة ميزانيتها، موضحًا أن شركة النفط العملاقة تُجرى مناقشات مع العديد من الشركاء فى أنحاء العالم، بشأن مشاريع مشتركة أو شراكات محتملة فى قطاع الغاز العالمى.

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وأضاف الناصر أن قرار إدراج أرامكو يخص الحكومة السعودية، وأن الطرح سيُجرى بعد إغلاق استحواذ أرامكو على حصة أغلبية فى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

كان وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة أرامكو، قال هذا الأسبوع إن سندات أرامكو "مجرد بداية" وإن الشركة ستظل نشطة في أسواق الدين فى المستقبل.