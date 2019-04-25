شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سريلانكى لـ CNN: أحد منفذى الهجمات سبق اعتقاله ثم أطلق سراحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مسئول رفيع المستوى بحكومة سريلانكا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، الخميس، بأن أحد الانتحاريين الذى فجر نفسه فى سلسلة هجمات الأحد الدامى التى استهدفت كنائس وفنادق، قد سبق اعتقاله من قبل الشرطة ثم أطلق سراحه.

وأشار المسئول إلى أن إلهام أحمد إبراهيم، نجل تاجر شهير للتوابل فجر نفسه فى هجمات الأحد، قد زرع قنبلة فى فندق سينامون جراند هوتيل فى كولومبو. وقال المسئول إن هذا الانتحارى هو من تم إطلاق سراحه من قبل.

وكانت السلطات قد حددت أن الشقيقين إلهام أحمد إبراهيم وعصمت أحمد إبراهيم اثنين من الانتحاريين الذين نفذوا هجمات الأحد التى أدت إلى مقتل 359 شخص فى أنحاء متفرقة بسريلانكا.

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وأكدت الشرطة للشبكة الأمريكية أنهم يحتجزون والد الشقيقين محمد يوسف إبراهيم، وهو تاجر ثرى، للاشتباه فى أنه ساعد وحرض نجليه.

ونقلت "سى إن إن" عن المتحدث باسم الشرطة روان جاناسيكيرا قوله، إن والد الانتحاريين محمد يوسف إبراهيم محتجز للاشتباه فى مساعدة وتحريض نجليه، وأضاف المتحدث أنه يعتقد أن كل أفراد عائلة إبراهيم الآخرين محتجزين أيضا.

وفى غضون ذلك، بدأ تحقيق جنائى دولى ضخم فى سريلانكا مع مشاركة ستة وكالات شرطة الإنتربول للشرطة المحلية، من بينها سكوتلاند يارد من بريطانيا والإف بى أى.

وقال جاناسيكيرا لـ "سى إن إن"، إن الضباط من قسم التحقيقات الجنائية فى سريلانكا وقسم تحقيقات الإرهاب قاموا بمداهمة خمس منازل عبر البلاد على صلة بهجمات الأحد، وتم إغلاقها من أجل إجراء اختبارات الطب الشرعى.