شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لمسؤول صينى: سياستنا ثابتة بالتفاعل الإيجابى مع جميع دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع "وانج يانج" رئيس المجلس الوطنى الاستشارى السياسى الصينى. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رىاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابى البناء مع جميع دول الجوار وكذلك العالم، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة من أجل البناء والتنمية وللمضى نحو مستقبل وواقع أفضل لصالح كافة الشعوب والأجيال القادمة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى لمسؤول صينى: سياستنا ثابتة بالتفاعل الإيجابى مع جميع دول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.