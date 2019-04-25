بن راشد بعد لقاء السيسى: نسعى للتنسيق الاقتصادى مع رئيس أكبر دول المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، وذلك على هامش قمة «الحزام والطريق». و علَق الشيخ محمد بن راشد على الزيارة قائلا عبر حسابه: "التقيت على جانب القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى .. ناقشنا مواضيع متعددة .. ونتابع باهتمام كبير التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يقودها رئيس أكبر دول المنطقة .. التعاون والتكامل والتنسيق الاقتصادي لدولنا ضرورة تمليها تطورات الاقتصاد العالمى"

أثناء اللقاء بين الجانبين

جانب من اللقاء وكان الرئيس السيسى قد أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، والدور المتميز الذى تلعبه إمارة دبى فى ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والمجالات المستحدثة كالمعرفة والتميز وعلوم المستقبل، بحيث أصبحت مثالاً رائداً فى مجال التنمية فى المنطقة بل والعالم.

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