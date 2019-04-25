شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين: زيادة فى الإقبال للمشاركة بانتخابات النقيب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، إن لجان التصويت بجولة الإعادة، على مستوى الجمهورية شهدت زيادة فى إقبال وتوافد أعضاء النقابة للمشاركة بالانتخابات على مستوى الجمهورية، واختيار النقيب العام للمرشدين السياحيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة الثمانية.

وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السابعة من مساء اليوم، ومن ثم يتم جمع الأصوات على مستوى الجمهورية، لتحديد اكتمال النصاب لفرز الأصوات، من عدمه ، مطالبا كافة أعضاء النقابة بالنزول للمشاركة باختيار من يمثلهم لعضوية النقابة، للدفاع عن مشاكلهم، وحقوقهم.

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يذكر أن النصاب القانونى لجولة الإعادة بانتخابات المرشدين السياحيين، هو 25% ممن لهم حق التصويت، من المُسددين لاشتراكات النقابة حتى 2018، بواقع ألف و751 مرشد سياحى.