شاهد فى دقيقة.. لماذا رقص المصريون أمام اللجان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت فرحة المصريين بالتعديلات الدستورية فى مشاهد كثيرة أبرزها الرقص أمام لجان الاستفتاء بعد الإدلاء بأصواتهم، للتعبير عن دعم الدستور والسخرية من الجماعة الإرهابية وأسباب أخرى نستعرضها فى الفيديو التالى.. Advertisements

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