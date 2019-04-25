أخبار مصر | متحدث الرئاسة ينشر فيديو لزيارة الرئيس إلى الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث الرئاسة ينشر فيديو لزيارة الرئيس إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع "وانج يانج" رئيس المجلس الوطنى الاستشارى السياسى الصينى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابى البناء مع جميع دول الجوار وكذلك العالم، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة من أجل البناء والتنمية وللمضى نحو مستقبل وواقع أفضل لصالح كافة الشعوب والأجيال القادمة.

ونشر راضي فيديو يتضمن زيارة الرئيس إلى الصين.