أخبار مصر | جريدة فرنسية: مصر تتجه لإيطاليا لشراء مروحيات مقاتلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريدة فرنسية: مصر تتجه لإيطاليا لشراء مروحيات مقاتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت جريدة "لا تريبيون" الفرنسية، أنه بعد توقيعها لعقد فرقاطات "ميكو MEKO-A200" مع "تيسين كروب" الألمانية، فإن القاهرة اختارت "ليوناردو" الإيطالية بدلاً من "إيرباص للمروحيات Airbus" الفرنسية، لتكون المُزود المُستقبلي لأسطولها الجديد من المروحيات، حيث وقع الاختيار على المروحية متعددة المهام "AW149" بدلاً من " NH90 "، والتي كانت تجري المفاوضات حولها في الأساس، بين الجانبين المصري والفرنسي طوال الفترة الماضية لشراء 20 - 30 مروحية.

المروحية الجديدة AW149 تعتبر من الفئة المتوسطة المشابهة للـBlack Hawk الأمريكية المُختصة بالمهم المتعددة نقل وانزال للقوات الخاصة ودعم واسناد وبحث وانقاذ واسعاف واستطلاع ومسح جوي " ولا توجد منها نسخة بحرية، وبحسب الجريدة، فإن عقد صيانة " جوويند Gowind " الـ4 تم توقيعه بين الجانبين في شهر يوليو الماضي بقيمة 150 مليون يورو.

وطبقا لمعلومات الجريدة فهناك تقدماً تم إحرازه في عقد الـ12 مقاتلة رافال الإضافية بين القاهرة فإن فرنسا نجحت في إيقاف الحظر المفروض من الولايات المتحدة على توريد المكوّن أمريكي الصنع، الداخل في صناعة الصاروخ جو-جو بعيد المدى " ميتيور "، بخلاف مسألة الصاروخ الجوال المضاد للأهداف الأرضية عالية القيمة " سكالب"، وهو الأمر الذي أسعد القاهرة، التي ترغب في تزويد أسطولها كاملاً -مُتصمناً الـ12 مقاتلة الإضافية بكلا النوعين من الصواريخ.