أخبار مصر | تعرف على مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مترو الأنفاق، جدول تشغيل رمضان بالتعديلات الجديدة، بحيث يتم العمل بالجداول الجديدة مع أول يوم فى شهر رمضان حتى آخر يوم فى إجازة عيد الفطر المبارك.

وقررت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان الكريم لتستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالي بدلًا من الواحدة صباحًا، بحيث تصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة.

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حيث أن رحلة آخر قطار بالخط الأول ستقوم من محطة البداية بالمرج الجديدة الساعة 12.50 بعد منتصف الليل متجهة إلى حلوان، وتقوم آخر رحلة قطار من حلوان 12.40 متجهة إلى المرج، بحيث تنتهي آخر رحلة فى الاتجاهين بمحطة النهاية الثانية بعد منتصف الليل.

بينما تقوم رحلة آخر قطار بالخط الثانى من محطة البداية بشبرا الخيمة الساعة 1 صباحًا متجهة إلى المنيب، وتقوم رحلة آخر قطار من محطة البداية بالمنيب 1 صباحا متجهة إلى شبرا الخيمة، كما تقوم رحلة آخر قطار بالخط الثالث من محطة البداية بالعتبة 1.25 صباحا متجهة إلى الأهرام بمصر الجديدة.

ورحلة آخر قطار بالخط الثالث ستقوم من محطة الأهرام بمصر الجديدة 12.40 بعد منتصف الليل متجهة إلى العتبة، على أن يلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.