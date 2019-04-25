أخبار مصر | "الأثار" تشارك نيابة عن مصر في مهرجان أولموس للأفلام التسجيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار" تشارك نيابة عن مصر في مهرجان أولموس للأفلام التسجيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محاضرة عن أهم الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الأثار خلال العامين الماضيين.

وجاءت المحاضرة على هامش مشاركة مصر في مهرجان اولموس للأفلام التسجيلية الرابع والخمسون، كضيف شرف المهرجان لعام 2019.

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ودعا المهرجان الدكتور مصطفى وزيري لإلقاء المحاضرة التي تحدث فيها عن العديد من الاكتشافات الأثرية لوزارة الآثار في عدد من المواقع الأثرية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

حضر المحاضرة العشرات من محبين الآثار والحضارة المصرية القديمة من أبناء الشعب التشيكي، وقد استمرت المحاضرة لمده ساعة و نصف.

يعرض المهرجان أبرز الافلام التسجيلية العلمية، حيث يشارك فيه مجموعة من دول العالم منها مصر والنمسا والتشيك وفلسطين والعديد من المؤسسات العلمية والقنوات منها الناشينوال جيوجرافي ودسكافري.