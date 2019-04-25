أخبار مصر | وفد "جياوتونج" يشيد بتميز الجامعة المصرية الصينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد "جياوتونج" يشيد بتميز الجامعة المصرية الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الجامعة المصرية الصينية وفد صيني رفيع المستوى من جامعة جياوتونج الصينية وذلك لتفقد المباني والإمكانيات والمعامل والأجهزة التكنولوجية بالجامعة.

ويأتي ذلك في أعقاب نجاح أول مؤتمر طبي صيني بمصر تم تنظيمه بمشاركة الجامعتين وقد كان في إستقبال الوفد الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس الأمناء والأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على زيادة حجم التعاون بين الجامعة وبين المؤسسات الصينية وقد تم توجيه دعوة لقيادات الجامعة لزيارة الصين لإجراء محادثات مباشرة لزيادة التعاون والإستفادة من خبرات الجانب الصيني كما تم إثارة الموضوعات محل التعاون وخاصة الموضوعات التكنولوجية التي تفيد في المقام الأول منظومة التعليم في مصر.

وتصادف في أثناء زيارة الوفد الصيني وجود محاضرة لتوعية الطلاب بالعمل الحر والمشروعات الصغيرة تم الإتفاق عليها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعنوان "رواد ٢٠٣٠" وذلك لتحفيز الطلاب لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر وذلك ضمن الأنشطة الثقافية بالجامعة وتحدثوا عن تجارب رواد الأعمال ومدى مساعدة الوزارة لتلك الأعمال من دراسة وتمويل وتدريب بقيادة الدكتور مينا فخري مؤسس شركة كيمت وفريق كبير من وزراة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حيث اجري الوفد حوار مع الطلاب كما طلب الوفد الصيني حضور جزء من المحاضرة مع الطلاب وقد أبدوا سعادة بالغة لتجاوب الطلاب معهم ومع المحاضرين. كما أثنوا علي فكرة تشجيع الطلاب على هذا النهج وعلى المستوي المتقدم للمعامل والورش والقاعات الدراسية وعلي قلة أعداد الطلاب في تلك القاعات والتي تساهم في زيادة تحصيلهم الدراسي والإحتكاك المباشر بين المعيدين والطلاب.