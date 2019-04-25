أخبار مصر | "الصحفيين" تتضامن مع الزملاء بالمنوفية بعد منع المحافظ لهم من التغطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تتضامن مع الزملاء بالمنوفية بعد منع المحافظ لهم من التغطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس والنقيب ضياء رشوان، أعلنوا تضامنهم مع الزملاء المراسلين والصحفيين بمحافظة المنوفية، بعد منع المحافظ لهم من دخول ديوان عام المحافظة ومنعهم من التغطية وتجاهلهم.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المحافظ، لحصول الزملاء على كافة حقوقهم، وستقوم بمخاطبة مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.

وتابع: "سيبحث مجلس النقابة الحلول المثلى لما حدث، والمجلس والنقيب يعلنون تضامنهم الكامل مع الزملاء"، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق أي من الزملاء الصحفيين.

وكان تقدم الزملاء بمذكرة رسمية للنقابة، اليوم؛ احتجاجًا على منع المحافظ لهم من التغطية ودخول مبنى المحافظة.

وأكد الزملاء في مذكرتهم، أن المحافظ يتعمد تجاهلهم وعدم دعوتهم لأي مؤتمرات أو زيارات الوزراء، وآخرها زيارة وزير الري أول أمس.

وطالب الزملاء في مذكرتهم، مجلس النقابة، باتخاذ ما يلزم وتصعيد الأمر إلى رئيس الوزراء، وإصدار تعليمات إلى جميع الصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر اسم أو صورة محافظ المنوفية.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

السيد الأستاذ الفاضل نقيب الصحفيين المصريين

تحية طيبة وبعد

مقدمة لمعاليكم الصحفيين والمحررين والمراسلين من مختلف الإصدارات الورقية والإلكترونية بالمنوفية.

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وذلك بخصوص إصرار المحافظ على تجاهل الصحفيين وعدم دعوتهم في زيارات الوزراء والمؤتمرات العامة وكان آخرها زيارة وزير الري أمس.

وفوجئنا اليوم بمنع الزميل حمادة يوسف المحرر بموقع الرسالة نيوز من دخول ديوان عام المحافظة، وأكد له موظفو الأمن أن هذه تعليمات المحافظ، وننوه أن هذا المنع حدث أيضًا مع الزميلتين إسراء قنديل الأهرام وأمل سمير البوابة نيوز،ونحن نستنكر ذلك ونقف جميعًا صفًا واحدًا مع الزميل.

ونطلب من مجلس النقابة الموقر اتخاذ ما يلزم وتصعيد الأمر إلى دولة رئيس الوزراء، وإصدار تعليماتكم إلى جميع الصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر اسم أو صورة محافظ المنوفية.

وكان أصدر الزملاء الصحفيين والمراسلين لكل الصحف والمواقع الإخبارية بمحافظة المنوفية، اليوم، بيانًا، جددوا فيه استنكارهم الشديد للوقائع المتكررة من محافظ المنوفية، مؤكدين أنها تجسد إصراره على تجاهلهم، وعدم دعوتهم في زيارات الوزراء والمؤتمرات العامة، وكان آخرها زيارة وزير الري أول أمس.

وقال الزملاء في بيانهم، إن المحافظ قام بإعطاء تعليمات بمنع الصحفيين من دخول ديوان عام المحافظة والإعلاميين بشكل عام، مما يتجسد في أكثر من واقعة، أولها كان مع الزميلتين إسراء قنديل (الأهرام)، وأمل سمير (البوابة نيوز)، في آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وآخرها مع الزميل حمادة يوسف (المحرر بموقع الوسيلة نيوز)، والذين تم منعهم من دخول ديوان عام المحافظة.

واستنكر الزملاء في بيانهم ذلك، مؤكدين أنهم يقفون جميعًا صفًا واحدًا ضد هذه الوقائع، ونظرًا لتكرار هذا التجاهل، تم عقد اجتماع حضره عدد من الزملاء في الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة، وأسفر عن القرارات الآتية:

١ - مطالبة مجلس النقابة، باخاذ ما يلزم وتصعيد الأمر إلى رئيس الوزراء، وإصدار تعليمات إلى جميع الصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر اسم أو صورة محافظ المنوفية.

٢ - أن يتقدم المحافظ باعتذار رسمي للنقابة عما حدث من وقائع وتجاهل للصحفيين تعوق مهام عملهم، باعتبار نقابة الصحفيين هي المظلة الشرعية للدفاع عن الصحفيين وكرامتهم.

٢ - إلغاء أية تعليمات بمنع دخول الصحفيين الديوان العام للمحافظة، وأن يدخل جميع الصحفيين من الباب الرئيسي للديوان العام .

وأكد الزملاء في نهاية الاجتماع، أنهم على قلب رجل واحد، حتى يتسنى لهم أداء دورهم الإعلامي بشكل أمثل، وأنهم في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع أعضاء مجلس النقابة، حتى تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.