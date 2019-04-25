أخبار مصر | "عبدالرحيم": مذكرة من صحفيي المنوفية ضد المحافظ بعد منعهم من التغطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالرحيم": مذكرة من صحفيي المنوفية ضد المحافظ بعد منعهم من التغطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الزملاء الصحفيين والمراسلين بمحافظة المنوفية، تقدموا بمذكرة رسمية للنقابة، اليوم؛ احتجاجًا على منع المحافظ لهم من التغطية ودخول مبنى المحافظة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الزملاء أكدوا في مذكرتهم، أن المحافظ يتعمد تجاهلهم وعدم دعوتهم لأي مؤتمرات أو زيارات الوزراء، وآخرها زيارة وزير الري أول أمس.

وأكد "عبدالرحيم" أن الزملاء طالبوا في مذكرته، مجلس النقابة، باتخاذ ما يلزم وتصعيد الأمر إلى رئيس الوزراء، وإصدار تعليمات إلى جميع الصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر اسم أو صورة محافظ المنوفية.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

"السيد الأستاذ الفاضل نقيب الصحفيين المصريين

Advertisements

تحية طيبة وبعد

مقدمة لمعاليكم الصحفيين والمحررين والمراسلين من مختلف الإصدارات الورقية والإلكترونية بالمنوفية.

وذلك بخصوص إصرار المحافظ على تجاهل الصحفيين وعدم دعوتهم في زيارات الوزراء والمؤتمرات العامة وكان آخرها زيارة وزير الري أمس.

وفوجئنا اليوم بمنع الزميل حمادة يوسف المحرر بموقع الرسالة نيوز من دخول ديوان عام المحافظة، وأكد له موظفو الأمن أن هذه تعليمات المحافظ، وننوه أن هذا المنع حدث أيضًا مع الزميلتين إسراء قنديل الأهرام وأمل سمير البوابة نيوز،ونحن نستنكر ذلك ونقف جميعًا صفًا واحدًا مع الزميل.

ونطلب من مجلس النقابة الموقر اتخاذ ما يلزم وتصعيد الأمر إلى دولة رئيس الوزراء، وإصدار تعليماتكم إلى جميع الصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر اسم أو صورة محافظ المنوفية".