أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وتوجه الجامعة –في هذه المناسبة الغالية- تحية عرفان وتقدير وإجلال لأرواح شهداء الوطن، الذين قدموا حياتهم ثمنًا للدفاع عن أمن واستقرار الوطن والحفاظ عليه وحماية لحدوده.

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وأكدت الجامعة أن أبناء مصر المخلصين سيظلون أبد الدهر يذكرون ويحملون في أعناقهم تضحيات قواتنا المسلحة التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء؛ لتحرير أرض سيناء المباركة.

وطالبت الجامعة جموع الشعب المصري العظيم أن يعيد قراءة تاريخ قواتنا المسلحة المجيد، لنستلهم معاني الإخلاص والتضحية وننشر روح العزيمة والإصرار، من الملاحم والبطولات التي سطّرها رجال قواتنا المسلحة، وأن نربي أبناءنا عليها، لمواصلة الجهد والعمل من أجل الانتصار في معركة التقدم والبناء والتنمية المنشودة لمصرنا الغالية.

داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة والمصريين جميعًا بالخير واليمن والبركات والرخاء والازدهار.