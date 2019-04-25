أخبار مصر | في اليوم العالمي له.. ننشر أهم الخدمات النقابية للطبيب البيطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي له.. ننشر أهم الخدمات النقابية للطبيب البيطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل النقابة العامة على رفع شأن المهنة و كذا حسن الأداء المهني و الحفاظ على حقوق و كرامة الأطباء البيطريين بتقديم خدماتها المهنية المتعددة.

يحصل العضو على خدمات نقابية من كل من:

اتحاد نقابات المهن الطبية.

النقابة العامة للأطباء البيطريين.

النقابة الفرعية بالمحافظة.

و يشترط للحصول على استمرارية العضوية بسداد الاشتراكات السنوية و عدم صدور أي قرارات تمنع من مزاولتة المهنة.

أولا: خدمات إتحاد نقابات المهن الطبية

يحصل العضو على خدمات اتحاد نقابات المهن الطبية وهي:-

المعاشات

معاشات الأعضاء:-

و تنقسم إلي ثلاثة أنواع و يتوقف العضو عن سداد اشتراك النقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش.

أ‌- معاش التقاعد:- و يشترط الحصول علية بعد بلوغ سن الـ60 و يكون الحد الأدنى للمعاش 300 جنيه شهريا

في حالة القيد بجدول النقابة لمدة 30عامآ و يخفض المعاش كل عام ينقص من مده الأشتراك.

ويستحق المعاش من أول الشهر التالي لتقديم الطلب أو سداد قيمة الاشتراكات المتأخرة وأن يقيم العضو إقامة دائمة بجمهورية مصر العربية.

ويقدم العضو المستندات التالية

طلب على النموذج الموجود بمقر الإتحاد و يسدد العضو الاشتراكات للنقابة.

صوره البطاقة الشخصية

إذا قدم الطلب خلال سنتين من بلوغ سن الـ60 يصرف المعاش من أول الشهر التالي لتقديم الطلب.

إذا ذادت المدة عن سنتين يصرف المعاش من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة

ب‌- معاش العجز: يصرف في حالة العجز قبل بلوغ سن ألـ 60 عامآ و بحيث لا يقل مجموع ما يحصل علية العضو من جهة عملة كمعاش أو من الإتحاد بحد أدني 300 جنيه شهريا, و في حالة خضوع العضو لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و ما في حكمها يلتزم الإتحاد بأن يكون المعاش مساويا لمعاش التأمينات بشرط إلا يزيد المجموع عن 300 جنيه و على أن يثبت العضو العجز عن ممارسة المهنة بموجب قرار من:- المجلس الطبي العام.

اللجنة المختصة بهيئة التأمين الصحي.

ويستحق المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب أو الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة مع غرامة عن كل سنه تأخير.

معاشات الأسر:- و ينقسم إلى قسمين:-

أولا: الأسر التي تستفيد حاليا من نظم المعاشات بالإتحاد

و يقصد بالأسر الأتي:-

_أرملة العضو أو أرملة اللاتي على ذمتة وقت وفاته و يسمح بالجمع بين المرتب و الدخل الخاص و المعاش المنصرف من الاتحاد.

أبناء العضو الذين لم يتجاوزوا سن ال21 عاما وقت وفاته أو تجاوزوها و مازالوا في مراحل التعليم إلى أن يبلغوا سن الـ 26 عاما أو تنتهي دراستهم أيهما أقرب.

_بناته اللاتي لا يعملن و غير متزوجات و كذا المطلقات اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهم العمل ولا يكون لهن معاش من اى جهة أخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الإتحاد.

_والدته إذا كانت في كنفه وقت حياته وليس لها دخل أو معاش خاص بها عن والده أو عنه و يزيد عن ضعف النصاب المقرر لها من الإتحاد ولا تكون قد تزوجت من غير والد العضو المتوفى.

_والده إذا كان كنفه وقت حياته وليس له دخل أو معاش خاص يزيد عن ضعف نصابة من الاتحاد.

_و في جميع الأحوال يشترط الإقامة داخل الجمهورية و تلتزم الأسرة بتقديم البيانات المطلوبة لتجديد المعاش سنويا على النموذج المعد لذلك.

ويصرف المعاش على الوجه التالي:- من أول الشهر التالي للوفاة إذا قدم الطلب خلال سنتين من تاريخ الوفاة.

من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عن سنتين أو سداد الاشتراكات و المتأخرات حتى العام السابق للوفاة مع غرامة

عن كل سنة تأخير و تسدد للإتحاد.

و في حالة زواج الأرملة أو وفاتها يؤل نصيبها من المعاش إلى القصر من الأولاد و يوزع طبقا للأنصبة التي يستحقونها دون زيادة وفي غير هذه الحالات لا يورث المعاش.

يصرف المعاش للأفراد المستحقين طبقا للجدول المرفق.

يصرف المعاش الأسرة بالحد الأدنى 300جنيه في حالة وفاة العضو بعد سن الـ60عامآ.

*(الإعانات):-

و تنقسم الإعانات التي يقررها مجلس الإتحاد في الأتي:-

2) إعانة العلاج إعانة استثنائية لمواجهة ظرف خاص

3) إعانة وضع بالنسبة لعضوات الاتحاد

4) إعانة وفاة

5) إعانة المجندين

*أولا: مشروع علاج الأطباء:-

و يستفيد من هذا المشروع المشتركين و المسددين لقيمة الاشتراك بالمشروع حسب الجدول الذي يعده المشروع سنويا له

ولأسرته وطبقا لمدد الاشتراك في النقابة و يمكن اشتراك العضو و أسرتة ( الزوجة أو الزوج , الأولاد , الوالدين ) و يشترط

إشتراك الطبيب نفسة حتى ولو كان تحت مظلة علاجيه أخرى و لا يجوز استفادة الابنة بعد زواجها و الابن بعد التخرج والأوراق المطلوبة للمشتركين لأول مرة هي :-

صورة كار نية النقابة.

أخر سداد ( اشتراك العام الحالي ) للنقابة.

عدد2صورة لكل عضو ( للأطفال سنتين فأكثر).

إثبات درجة القرابة للأعضاء بإحدى المستندات التالية ( صورة البطاقة العائلية , عقد زواج , شهادة الميلاد ).

صورة كارنية المدرسة أو الكلية لمن هم في سن الدراسة من البنين 18 عاما فأكثر.

إقرار أن البنات غير متزوجات ( 18عام فأكثر ).

صورة شهادة المعاش للأرملة.

و يصدر الاتحاد دليل سنوي يوضح كيفية تعامل الأعضاء مع المشروع و نسب مساهمة المشروع في العلاج وبيان الأطباء المعالجين و المستشفيات المشتركة في المشروع و قيمة الخدمات العلاجية المختلفة, ويتحمل المشروع

من اشتراك العضو خلال عام.

*ثانيا: إعانات العلاج:-

وهي قاصرة على أعضاء الاتحاد فقط وبالنظام الأتي:-

تصرف إعانة العلاج بواقع

من قيمة فواتير العلاج داخل المستشفيات على أساس أسعار مستشفيات المؤسسة العلاجية بالدرجة الأولى وبحد أقصي 125جنيه في السنة المالية الواحدة بما فيها أجور العمليات خارج الفاتورة و بموجب إيصال مهن غير تجارية واضح التوقيع و مرفق به شهادة طبية من الطبيب محرر الإيصال ولا تصرف قيمة أي أدوية غير مدرجه بفاتورة المستشفي إلا بعد اعتمادها و اعتماد إثباتها من الطبيب المعالج.

ينظر مجلس الاتحاد في طلب صرف مصاريف العلاج خارج المستشفي حسب ظروف كل حالة.

و في حالة الإصابة بالأمراض العقلية أو مرض الدرن تصرف جميع مصروفات العلاج كاملة طبقا لأسعار الدرجة الأولى بالمستشفيات الحكومية مع عدم التقيد بالحد الأقصى.

يسقط الحق في استرداد اى مصروفات علاج إذا لم يقدم الطلب خلال سنتين من تاريخ الخروج من المستشفي.

و يجوز لمجلس الاتحاد صرف إعانة علاج شهرية بواقع 125 جنيه للأعضاء الذين يصابون بالأمراض المزمنة و الصادر بشأنها قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976م وبموجب شهادتان من أستاذين متخصصين عند التقدم لأول مرة ثم يجدد بموجب شهادة واحدة من أخصائي متخصص تقدم في يناير من كل عام و عن العام كلة.

*الإعانات الاستثنائية:_

يجوز لمجلس الاتحاد تقرير إعانة استثنائية للأعضاء أ, المستحقين لمعاش الاتحاد بالشروط آلاتية:-

أ‌- 500 جنيه حد أقصى في المرة الواحدة مع جواز التكرار مرة أخرى خلال العام الواحد.

ب‌- تقديم ما يثبت طلب الإعانة الاستثنائية بمستندات رسمية.

ت‌- سداد اشتراك النقابة لآخر العام المطلوب خلاله صرف الإعانة بالنسبة للأعضاء.

كما يجوز للمجلس صرف إعانة استثنائية للعضو المعتقل سياسيا قدرها 125 جنيه شهريا لأعزب و 250جنيه شهريا للمتزوج طوال فترة الاعتقال.

كما يجوز للمجلس صرف إعانة استثنائية بحد أقصي 500 جنيه في السنة في الحالات الآتية:-

أ‌- علاج الزوجة و الأولاد القصر بموجب فواتير داخل المستشفي.

ب‌- علاج الأرملة التي لا تعمل و أبنائها القصر بموجب فواتير داخل المستشفي.

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إعانة الوضع يصرف مبلغ 150جنيه لعضوات الإتحاد مرة واحدة بسبب الوضع مقابل تقديم شهادة الميلاد و سداد اشتراك النقابة عن العام الذي يقدم فيه الطلب و يسقط الحق في الصرف إذا لم يقدم الطلب خلال سنتين من تاريخ الوضع.

*إعانة الوفاة:_

تصرف إعانة وفاة العضو و قيمتها 500جنيه طبقا للقواعد الآتية:-

أولا: في حالة وجود زوجة تقدم :-

أ‌- شهادة الوفاة

ب‌- شهادة من عضوين من أعضاء الاتحاد معتمده من النقابة.

ت‌- سداد الاشتراك حتى العام السابق للوفاة.

ثانيا: في حالة عدم وجود زوجة تقدم :-

أ‌- شهادة الوفاة

ب‌- شهادة من عضوين من أعضاء الاتحاد معتمدة من النقابة تفيد بأن المتقدم بالطلب من الورثة و انه قام بالصرف على الجنازة.

ت‌- تقديم المستندات الدالة علي الصرف و يكون الصرف من واقع مستندات و بحد أقصي 500 جنيه.

ثالثا: يسقط الحق في إعانة الوفاة إذا لم يقدم الطلب خلال سنتين من تاريخ الوفاة.

رابعا : يكون الصرف من الاتحاد المحلي الذي تم في دائرته الدفن

خامسا : تصرف منحة إضافية قدرها 2000 بعد تقديم إعلام الورثة المستحقة لمستحقي المعاش

*إعانة المجندين يصرف لأعضاء الاتحاد المجندين بواقع 150 جنيه لمدة عام واحد و تصرف خلال مدة التجنيد فقط.

ثانيا: خدمات النقابة

تقدم النقابة العامة للأطباء البيطريين خدماتهم كالأتي:-

إقامة المؤتمرات و الندوات العلمية و المهنية و المساهمة في إقامتها عن طريقها أو عن طريق الجامعات المصرية, الجمعيات الطبية البيطرية, مديريات الطب البيطري, النقابات الفرعية.

العمل على التعليم المستمر للأطباء البيطريين و التشجيع على استمرار الدراسات العليا للحصول على درجتها.

المشاركة في المؤتمرات الدولية و مؤتمرات اتحاد الأطباء البيطريين العرب و الإتحاد العربي الأوروبي.

تم إنشاء المركز العلمي للنقابة في مقر إتحاد نقابات المهن الطبية 6 شارع الجلاء القاهرة و يتضمن مكتبة عامة, وحدة تصوير, وحدة كمبيوتر, الاشتراك بشكبة الإنترنت موقع خاص بالمركز العلمي يهتم بشؤن الأطباء البيطريين.

المساهمة و تشجيع النقابات الفرعية بالمحافظات لإنشاء مكتبات علمية لأعضائها.

إقامة الاحتفال بيوم الطبيب البيطري و تشجيع و دعم النقابات الفرعية لإقامة مثل هذه الاحتفالات.

المشاركة الفعالة في اللجان الخاصة بالمهنة في الجهات منها الهيئة العامة للخدمات البيطرية, وزارة الصحة

( لجان الأدوية, معادلة الشهادات ) المجلس الأعلى للجامعات ( قطاع الدراسات البيطرية ) برنامج الخدمات البيطرية

( لتطوير المهنة و الخصخصة ).

المشاركة في حل المشاكل المهنية التي ساهمت في حلها النقابة أو جاري العمل على حلها.

أ‌- بدل التفرغ :- و قد ساهمت النقابة في حل هذه المشكلة إلى أن تم الصرف لجميع الأطباء البيطريين الذي يتحتم عليهم التفرغ الكامل.

ب‌- بدل ألعدوي:- وتم الصرف للأطباء العاملين بالقانون47لسنة 1983م وحسب درجاتهم المالية.

تم إضافة بعض التخصصات للمستحقين بدل العدوى مثل الأطباء العاملين بالرقابة على الأغذية بالمدن الجامعية, و جارى المطالبة بصرف بدل العدوى للأطباء الغير معاملين بذات القانون و المعاملين بالكادرات الخاصة و الشركات.

ت‌- الأطباء العاملين بالتربية و التعليم : وهم القائمين بالتدريب لمادة صحة الحيوان و قيامهم برعاية الحيوان بالمدارس و المعاهد الزراعية و الفنية و التفرقة بينهم و بين زملائهم من المهن الأخرى أو زملائهم المنتدبين من مديريات الطب البيطري للتربية و التعليم.

ث‌- تعديل مواعيد التجنيد لخريجي كليات الطب البيطري : كان يجند خريجي كليات الطب البيطري اعتبارا من شهر مارس من العام التالي للتخرج و هذا يتسبب عنة تعطيل تعين أو عمل الأطباء عام كامل.

المساهمة في القضايا المهنية: فتقوم النقابة بتكليف المستشار القانوني للنقابة أو توكيل أحد السادة المحامين للدفاع عن الأطباء البيطريين أو المساهمة في نفقات القضايا المتهم أو المجني عليهم فيها أطباء بيطريين و المتعلقة بالمهنة أو بسبب العمل

حل المشاكل بين أعضاء النقابة: سواء رؤساء أو مرؤوسين من خلال اللجان المتخصصة بمجلس النقابة.

ب- الخدمات الأجتماعية

فبالأضافه إلي ما يقدمه اتحاد نقابات المهن الطبية من إعانات علاج فتقوم النقابة بصرف إعانات علاج و إعانات إستثنائية للأعضاء كالأتي:-

أولا: للأعضاء.

يصرف العضو نسبة من تكاليف العلاج بأسعار المؤسسة العلاجية و بحد أقصي مرتين خلال السنة المالية و بنفس شروط إتحاد نقابات المهن الطبية , ويتقدم العضو بمستندات العلاج مع تقرير طبي عن الحالة و تقبل النقابة صورة هذه المستندات ولا تصرف المساهمة في حالات الولادة الطبيعية للطبيبات أو لشراء أجهزة تعويضية.

ثانيا: أسر الأعضاء.

يصرف العضو نسبة من تكاليف علاج أحد أفراد أسرتة الذي يعولهم بحد أقصي 200 جنيه و لمرتين خلال السنة المالية لا تصرف المساهمة في حالات الولادة الطبيعية للطبيبات أو لشراء أجهزة تعويضية و يتقدم العضو بصور مستندات العلاج مع تقرير طبي عن الحالة.

ثالثا: إعانات إستثنائية:-

تقوم النقابة بصرف إعانات إستثنائية في حالات العلاج للعمليات الكبرى أو الكوارث و يحدد مجلس النقابة قيمة المساهمة بعد دراسة كل حالة و حسب ما يتقدم به العضو و يقرر مجلس النقابة إعانة عقب وفاة العضو لرعاية الأبناء و لمرة واحدة فقط وبعد أن يتقدم بطلب للنقابة موضحا به الحالة الأجتماعية للأسرة.

خدمات متنوعة

_أولا: مشروعات الإسكان

تعلن النقابة عن مشروعات إسكان للسادة الأعضاء و التي تقوم بتخصيصها الجهات الرسمية بالدولة للسادة أعضاء النقابات المهنية سواء بالقاهرة و المحافظات مثل ما سبق أن استفاد منها كثير من الأعضاء في مناطق عدة منها ( مدينة 15مايو, القطامية, الماظة, وادي حوف, مصر الجديدة, 6 أكتوبر, العبور, مدينة بدر1, مدينة بدر2 و خلافة ).

_ثانيا: المصايف

تقوم النقابة بإستئجار أماكن سنويا بإستغلالها لمصايف للسادة الأعضاء في الشواطئ المتعددة و تساهم النقابة فيها بنسبة لاتقل عن 25{76d744d8c92c236eeafc0c3b04a2b02d6ef308c7cf72bfc9e6a02a9805c909aa}من قيمة إستئجارها منها المعمورة , العجمي , جمصة, بلطيم ……و خلافة

_ثالثا: مشروعات تملك المصايف

تعلن النقابة عن مشروعاتها لتملك شاليهات للأعضاء في المصايف طبقا لما يتسر لها في الشاطئ و منها على سبيل المثل مرسي مطروح الذي لم يتم تنفيذه لقلة عدد الراغبين في الحجز ومشروع العريش.

_رابعا: رحلات الحج و العمره

تقوم النقابة بتنظيم رحلات لأداء فريضة العمره سنويا خلال أجازة نصف العام و شهري شعبان المكرم ورمضان العظيم و تساهم النقابة في قيمة اشتراكات الأعضاء.

كما تعلن النقابة عن تنظيم رحلات الحج وفي حدود ما تقضي به التعليمات الدولة في هذه الشأن.

_خامسا: رحلات داخلية وخارجية

تقوم النقابة بتنظيم رحلات إلى الأماكن السياحية و الترفية سواء داخل الجمهورية أو خارجها في خلال أشهر الصيف مع مساهمة النقابة في قيمة الاشتراكات.

_سادسا: مشروع المدافن

تحصل النقابة على مخصصات في الأراضي المخصصة لإقامة مدافن و يتم الإعلان عنها للأعضاء نظير الرسوم المقررة من الجهات المختصة.

_سابعا: مشروعات السلع المعمرة

تقيم النقابة معارض للسلع المعمرة في أماكن يعلن عنها لتقديم السلع المعمرة و السيارات للأعضاء و بنظام التقسيط المريح, وتحاول النقابة الحصول على أقل نسب الربح سواء بنظام المرابحات على أحد البنوك أو الحصول على قروض لتمويل مثل هذه المشروعات كما تقوم النقابة بالأتفاق مع شركات متخصصة في الاتجار في سلع معين و يعلن عنها للبيع سواء نقدا أو بنظام التقسيط مثل السيارات, البطاطين…..الخ.

_ثامنا: النشر و الإعلان

تقوم النقابة بتقديم التهاني و التعازي في المناسبات المتعددة و بنظم محددة و مقررة من مجلس النقابة للسادة الأعضاء مثال نشر التهاني للتعين في الوظائف العليا و القيادات في مجال العمل البيطري, الحصول على جوائز الدولة التقديرية و التشجيعية, الإعلان عن أنشطة النقابية التعازي عند الوفاة أحد الأعضاء.

_تاسعا: شراء مقار للنقابات الفرعية

تعمل النقابة على توفير مقار النقابات الفرعية بالمحافظات حتى يمكن لها مباشرة العمل النقابي و تقديم الخدمات النقابية للأعضاء من خلاله و ذلك بطريق ما يخصص النقابات في مقار اتحاد نقابات المهن الطبية أو شراء مقار في أحدى النقابات في عاصمة المحافظة كما تساهم النقابة في تجهيز مقار النقابات الفرعية بالأثاث و المعدات اللازمة لأداء خدماتها.

_عاشرا: الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة الأطباء البيطريين

أنشأت النقابة الجمعية لاستيفاء إحتياجات الأعضاء من السلع الأستهلاكية وكدا المستلزمات الطبية و المعملية و الأدوية و الأعلاف و قد تم شهر الجمعية و يديرها مجلس إدارة من خمس أعضاء و تباشر عملها منذ عام 1994م وحتى الآن و يمكن الأشتراك بها بشراء أسهم بحد أدني 30 سهما بسعر السهم 1 جنيه و مصاريف إدارية من القيمة .

و تقوم الجمعية بتوزيع الأرباح و العائد على المعاملات سنويا للمساهمين.

_أحدي عشر: الاحتفالات العامة

تقوم النقابة بإقامة احتفالات في المنسابات المهنية و القومية و منها

الاحتفال السنوي بشهر رمضان المعظم:- و تقيمه النقابة في خلال شهر رمضان و يكون بالدعوة لإفطار رمضاني في أحد الأماكن العامة و يدعي له القيادات المهنية و النقابات الفرعية و الشخصيات العامة المهتمة بمهنة الطب البيطري و اتحاد نقابات المهن الطبية.

الاحتفال بيوم الطبيب البيطري:- و تقيمه النقابة كل عامين حسب ما يقرره مجلس النقابة و يجرى فية تكريم القيادات البارزة في المهنة و المتميزين من الأطباء وكدا الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية و التقديرية و المعاشات وأوائل خريجي كليات الطب البيطري وكدا الحاصلين على درجة الماجستير و الدكتوراه.

و تدعو النقابة في هذه المناسبة عددا من كلية الطب البيطري و تجرى مسابقة بين البحوث التي تقدم من الأعضاء عن أحدى الموضعات المتعلقة بالمهنة مع تخصيص جوائز لأفضل البحوث المقدمة مع طابعتها في كتيبات خاصة بهذه المناسبة.

_اثني عشر: النادي الأجتماعى للنقابة

حصلت النقابة على تخصيص مساحة من الأرض حوالي 1000م على ساحل نهر النيل بالعجوزة أمام مستشفي الشرطة و أنشأت علية مبنى نادى الأطباء البيطريين كملتقي اجتماعي للأعضاء و بالشروط المقررة من وزارة الأشغال العامة ووزارة السياحة و الإدارة المحلية وبدء تقديم خدمات للسادة الأعضاء من شهر سبتمبر 1996م و يشرف علية مجلس إدارة معين من قبل مجلس النقابة.

صندوق التكافل

مبلغ التكافل المستحق في حالة الوفاة أو البقاء على قيد الحياة