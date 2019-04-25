أخبار مصر | بتخفيضات 30%.. محافظ الجيزة يفتتح سوبر ماركت "أهلا رمضان" بالعجوزة والهرم وجنوب الجيزة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتخفيضات 30%.. محافظ الجيزة يفتتح سوبر ماركت "أهلا رمضان" بالعجوزة والهرم وجنوب الجيزة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة 3 معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بنطاق أحياء الهرم والعجوزة وجنوب الجيزة.

وأكد المحافظ ان المعارض تقع بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة على مساحة 600 متر مربع وبمشاركه 40 شركة عارضة وبمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 21 شركة على الأقل وبمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة.

وأشار إلى أن الشركات تعرض السلع الغذائية الاساسية وياميش رمضان والدواجن واللحوم ومنتجات الالبان بأسعار اقل عن المعروض بالاسواق حيث تصل نسب التخفيضات الي 30% لبعض السلع، مؤكدا أن المحافظة تسعي بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين في التوسع في انشاء المعارض والمنافذ السلعية لما لها من اهمية للمواطنين.

ولفت راشد، إلى أنه سيتم افتتاح عدد من معارض اهلا رمضان لتشمل أحياء الهرم والعمرانية وشمال وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق وبولاق الدكرور.

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وأشاد محافظ الجيزة بالغرفه التجارية لما تقوم به من دور حيوي وهام للتخفيف عن المواطنين و مساعدتهم علي توفير احتياجاتهم بسعر مناسب انطلاقا من التعاون مع ممثلي القطاع الخاص اضافة الي قيامها بالتجهيزات اللازمة لانشاء المعارض وظهورها بالشكل اللائق للمواطنين .

وحرص محافظ الجيزة علي الاندماج مع المواطنين والاستماع الي ارائهم في السلع والمنتجات المعروضة ومدي جودتها وأسعارها بالمقارنة بالسعر السوقي للسلع معبرين عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه المعارض قبل شهر رمضان المبارك لمواجهة ارتفاع الاسعار والتخفيف على كاهل المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة واللواء علاء بدران السكرتير المساعد وهشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة ومصطفى البكرى مدير مباحث التموين.

يذكر أن وزير التموين ومحافظ الجيزة قد افتتحا أمس معرض سوبر ماركت اهلا رمضان بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور.