أخبار مصر | احتفالا باليوم العالمي للطبيب البيطري.. تعرف على دوره في المجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالا باليوم العالمي للطبيب البيطري.. تعرف على دوره في المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الطبيب البيطري هو المختص في علاج وجراحة الحيوانات، حيث تعتبر شهادة الاجازة البيطرية هي شهادة محمية، تخول ممارسة طب وجراحة الحيوانات.

في الأساس مكون لعلاج الحيوانات الإنتاجية في الأوساط الفلاحية وبهدف اقتصادي بحث، في الفترة بين 1945 م و 1974 م، أصبح الطلب متزايدا على الأطباء البيطريين لعلاج حيوانات المزرعة في الوسط الحضري.

دور الطبيب البيطري محوري بالنسبة للصحة البشرية: ودلك لتحكمهم بالأمراض المتنقلة إلى الإنسان بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي يمكن ان تكون خطيرة جدا، على سبيل المثال داء الكلب، البروسيلا, السل، انفلونزا الطيور، ... إلخ.

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كما دوره مراقبة المواد الغدائية ذات المنشئ الحيواني والتي تدخل في غداء الإنسان، وهم السباقون والمختصون في مراقبة الاغدية حيوانية المنشأ (عسل، حليب، بيض، لحم)

يعمل معظم الأطباء البيطريين في المرافق الصحية على علاج الحيوانات مباشرة ويكون تدخلهم في الممارسات العامة وعلاج الحيوانات من جميع الأنواع.

قد يكون الطبيب البيطري متخصصاً في مجموعة معينة من الحيوانات مثل الحيوانات المنزلية المدللة والماشية وحيوانات الحديقة أو الخيول أو قد يتخصص في مبحث طبي ضيق مثل الجراحة، والأمراض الجلدية أو الطب الداخلي.

كما هو الحال مع المتخصصين في الرعاية الصحية البشرية، يواجه الأطباء البيطريين قرارات أخلاقية بشأن رعاية مرضاهم. تشمل المناقشات الحالية في إطار أخلاقيات المهنة العمليات التجميلية البحتة التي تجرى للحيوانات مثل نزع مخالب القطط وبتر الذيول وتقويم الآذان وتليين نباح الكلاب