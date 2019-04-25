أخبار مصر | احتفالا بيومهم العالمي.. "المركز العلمي" يستقبل البيطريين بالهدايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالا بيومهم العالمي.. "المركز العلمي" يستقبل البيطريين بالهدايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن دعوة أعضاء النقابة لحضور اليوم العالمي للطبيب البيطري.

واستقبل المركز العلمي للنقابة بالأزبكية، البيطريين بالبلالين والهدايا للأطفال.

ويتضمن اليوم محاضرات توعية للجمهور عن كل ما يهم ربة المنزل والمستهلك المصري في كيفية شراء السلع الغذائية، وطرق الحفظ السليمة، وكيفية التفريق بين أنواع اللحوم المختلفة، وتربية الحيوانات المنزلية.

ويتضمن أيضا مسابقات للحضور ، وللجمهور في الشارع عبر بث حي عما تعرفونه عن الطبيب البيطري وجوائز تذكارية، وأيضا توزيع الجوائز على الأطفال الذين سيحضرون مع آبائهم.