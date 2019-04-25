أخبار مصر | سولاف درويش تهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاف درويش تهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، التهنئة للشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، مؤكدة أن سيناء لها مكانة خاصة فى قلب كل مواطن، لأن مصر ضحت بدماء أبناءها الأطهار فى سبيل استرداد هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

وقالت "درويش" فى بيان لها اليوم، إن ذكرى الخامس والعشرين من أبريل، تأتي في كل عام لتدل على تقديرنا لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين قدموا أرواحهم وما زالوا يقدمونها فداءً لوطنهم، لافتة الي أن دمائهم الطاهرة روت أرض الوطن وفى مقدمتها سيناء تلك الأرض التي تعطرت بخطى الأنبياء، وتشهد اليوم على أشرف البطولات الوطنية التي يخوضها رجال القوات المسلحة.

وأوضحت وكيل اللجنة، أن الشعب المصري لا يغفل أن مصر بصفه عامة وسيناء بصفه خاصة حتى الآن مستهدفة من قوى خارجية سواء من دول أو جماعات، مؤكدة أن الشعب المصرى العظيم الذى يعلم كل هذه المخططات وبحبة لوطنة ووعية الكبير يجهض كل هذه المحاولات، وشاهدنا هذا فى انتصار المواطن المصرى بكل فئاته وأطيافه رجالًا ونساء، شيوخًا وشبابا، بإرادته الحرة في دعم الدولة المصرية بإقرار التعديلات الدستورية والتى تعد تجديدًا لثقة الشعب المصرى فى قيادته السياسية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف استقرار الوطن واستمرار خطط التنمية.