مصر | "مروة".. حكاية سيدة جمعت بين زوجين وقتلت أحدهما لتعطله عن العمل بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مروة".. حكاية سيدة جمعت بين زوجين وقتلت أحدهما لتعطله عن العمل بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة البساتين تحقيقات موسعة برئاسة المستشار مصطفى المتناوي، في واقعة العثور على عاطل متوفى داخل شقته بالبساتين.

وأدلت المتهمة "مروة.ا" ربة منزل باعترافات تفصيلية أمام النيابة في الواقعة، حيث أنكرت في بداية الأمر ارتكابها للواقعة وأن زوجها توفى وفاة طبيعية، وبعد الضغط عليها ومواجهتها بالأسئلة أثناء التحقيق اعترفت بخنق زوجها للتخلص منه.

وقالت المتهمة إن زوجها عاطل منذ عدة أشهر: "مبيشتغلش، علشان كده اتجوزت عرفي من راجل تاني"، وإنها قامت بالزواج من رجل آخر عرفيا ليقوم بالصرف على أبنائها الثلاثة، بنتين وولد.

وأوضحت المتهمة أن خلافات كثيرة نشبت بينهما في الفترة الاخيرة، مما جعلها تشعر باليأس واختمرت في ذهنها فكرة شيطانية للتخلص منه، فقامت بخنقه بحبل غسيل أثناء نومه مما أدى إلى وفاته في الحال.

وقال أشقاء المجني عليه في التحقيقات، إن زوجة شقيقهما كانت سمعتها سيئه، وأضاف الشقيق الأكبر للمجني عليه: "البنات من صلب أخويا بس الولد لا"، حيث قال إنه يطالب بتحليل للتأكد من نسب الولد لهما.

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وأضاف الشقيق الثاني المجني عليه: "أخويا كان بيمر بظروف ماليه صعبة في الشهور الأخيرة وكان بيدور على شغل "إضافي"، وأن المجني عليه كان دائم البحث عن عمل وأن هذا كان سبب في أنه مر بحاله نفسية سيئة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وإرسال تقرير بها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى داخل شقة بمنطقة فايدة كامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة "علاء.م" 56 سنة، مسجاة على سرير ولا توجد به إصابت ظاهرية.

وبتقنين التحريات تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وبسؤال الزوجة قالت إنه توفى طبيعيا، وأكدت التحريات قيامها بخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات زوجية وتحرر المحضر اللازم.

