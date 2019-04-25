مصر | التصريح بدفن جثة عاطل خنقته زوجته بسبب خلافات بينهما بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثة عاطل خنقته زوجته بسبب خلافات بينهما بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حلوان بدفن جثة عاطل خنقته زوجته بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأمرت الأجهزة الأمنية بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة.

وكلفت نيابة البساتين الجزئية، مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة عاطل خنقته زوجته بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى وفاته في الحال، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وحدوثها.

وعندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى داخل شقة بمنطقة فايدة كامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة "علاء.م" 56 سنة، مسجاة على سرير ولا توجد به إصابت ظاهرية.

وبتقنين التحريات تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وبسؤال الزوجة قالت إنه توفى طبيعيا، وأكدت التحريات قيامها بخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات زوجية وتحرر المحضر اللازم.