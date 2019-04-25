مصر | تشريح جثة عاطل خنقته زوجته بسبب خلافات بينهما في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة عاطل خنقته زوجته بسبب خلافات بينهما في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة البساتين الجزئية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة عاطل خنقته زوجته بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى وفاته في الحال، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وحدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى داخل شقة بمنطقة فايدة كامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة "علاء.م" 56 سنة، مسجاة على سرير ولا توجد به إصابت ظاهرية.

وبتقنين التحريات تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وبسؤال الزوجة قالت إنه توفى طبيعيا، وأكدت التحريات قيامها بخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات زوجية وتحرر المحضر اللازم.

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حبس صاحب مخبز بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم بعين شمس



أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس صاحب مخبز 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم بعين شمس.

وتعود البداية، عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة، من القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة عين شمس لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وبيعها بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره 602 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

