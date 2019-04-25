مصر | "الأمن العام": ضبط 19 قضية مخدرات.. وتحرير 10 آلاف مخالفة مرورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام": ضبط 19 قضية مخدرات.. وتحرير 10 آلاف مخالفة مرورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط " 3 قطع سلاح ناري، 19قضية مخدرات، 3 مُتهَمين لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، 101 دراجة نارية مخالفة، 10340 مخالفة مرورية، 62 مخالفة مرافق، 20 قضية مصنفات، وتنفيذ 35079 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.