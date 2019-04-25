مصر | في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تنقل مسنة لإحدى دور الرعاية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تنقل مسنة لإحدى دور الرعاية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت الأجهزة الأمنية، في لفتة إنسانية، سيدة عجوز إلى إحدى دور رعاية المسنين في الإسكندرية.

ورصدت المتابعة الأمنية صورة لسيدة مسنة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبلغ من العمر 81 عامًا، غير قادرة على الحركة وتقيم بمفردها بشقة بأحد العقارات في سيدي جابر، ولا يقوم أحد برعايتها.

وعلى الفور قام قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الإسكندرية بالتواصل مع السيدة وتقديم الدعم النفسي لها، وعقب تقنين الإجراءات تم نقلها لإحدى دور رعاية المسنين لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.

ولقيت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانًا من قِبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي خاصةً للمواطنين كبار السن.

وجاء ذلك استمرارًا للدور الإنساني والمجتمعى لوزارة الداخلية، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية إيمانًا بالمسئولية المجتمعية للوزارة التى تهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع جمهور المواطنين.