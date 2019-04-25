مصر | القبض على سائق وبحوزته 25 قرص ترامادول في حلوان

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تمكن ضباط مباحث قسم حلوان، من القبض على سائق في إحدى الشركات الخاصة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول.

وحال مرور دورية من قسم شرطة حلوان برئاسة أحد ضباط القسم لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، تم الاشتباه فى سائق يدعى محمود.ف، فى إحدى الشركات الخاصة، وبتفتيش السياره عثر بداخلها على 15 لفاف من مخدر الحشيش و25 قرص من مخدر الترامادول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار بها، تم تحرير محضر بالواقعه رقم 11467 لسنه 2019، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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إحباط ترويج 2 طن فسيخ فاسد بالجيزة



شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (61) قضية تنوعت مابين ضبط 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 6 عدم وجود قائمة بيانات، 16 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 9 غلق في مواعيد العمل الرسمية، 7 بيع بازيد من السعر الرسمي، غش تجارى مخزن ( فسيخ ) غير صالحة للاستهلاك الادمى بإجمالى 2 طن

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.