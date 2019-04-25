مصر | حبس صاحب مخبز بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس صاحب مخبز بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس صاحب مخبز 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم بعين شمس.

وتعود البداية، عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة، من القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة عين شمس لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وبيعها بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره 602 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.