مصر | رفع 1319 حالة إشغال طريق خلال 24 ساعة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 1319 حالة إشغال طريق خلال 24 ساعة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 1319 حالات إشغالات طريق، تنوعت مابين ضبط 634 كرسي – 42 قلب شيشة – 68 ترابيزة- 75 طقطوقة – 17 ثلاجة – 37 شمسية – 68 استاند حديد –21 ميزان متنوع ––19 عربة يد - 2 اشغال طريق – 17 أسطوانة غاز – 15 محضر اعلان – 2 تروسيكل – 3 محضر تنظيم – 15 تروللى – 100 لوح خشب – 11 فرش لبيع الخردوات – 9 برويطة – 4 غرزة شاى – 10 محضر تنظيم – 10 محضر اعلان – 42 سلاسل واوتاد حديدية – 120 سيخ حديد – 3 لفة كانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

