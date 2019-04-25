مصر | حملات لرفع الإشغالات بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات لرفع الإشغالات بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرورعن ضبط 41 سحب متنوع – 45 كلبش –40 نموزج 125 – ضبط سيارة- 4 تصالح فورى، وفي مجال المرافق تم ضبط 9 طقطوقة – 4 انبوبة غاز – تروسيكل – 56 كرسى – 5 غرزة شاى – 3 شمسية – 5 استاند – 2 ثلاجة – 25 طن قمامة – 3 برميل بلاستيك – عربة لبيع الفول – 2 عشة – 2 عربة يد

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.