سفير الصين: علاقة القاهرة وبكين نموذج للتعاون المخلص

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج

أكد سفير الصين بالقاهرة سونج آي قوه، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين للمشاركة فى الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق الدولي المقرر عقدها يومي 26 و27 أبريل الجاري، ستسهم فى تعميق التعاون بين مصر والصين في اإطار مبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن السيسي سيلقي خطابا مهما في الجلسة الافتتاحية وقمة الطاولة المستديرة للمنتدى تتناول أفكار ومبادرات الجانب المصري، من أجل تعميق التعاون فى إطار تلك المبادرة بين الصين ومصر وتعزيز التعاون الثلاثي بين كل من مصر والصين وإفريقيا.

وشدد آي قوه، على أنه في السنوات الماضية، جلب التعاون بين مصر والصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" زخما جديدا أدى إلى إنعاش الاقتصاد المصري، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا إنه خلال الـ 63 عاما الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين وعلى الرغم