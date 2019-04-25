السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

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قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى، نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تم نشره حول قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير، بخصوص وقف صرف حوافز وبدلات رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان ونوابه التسعة، منذ توليه مسئولية وزارة النقل. وإعمالا لحق الرد، أرسلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطابا رسميا إلى الجريدة، مذيلا
من ناحية أخرى، نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تم نشره حول قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير، بخصوص وقف صرف حوافز وبدلات رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان ونوابه التسعة، منذ توليه مسئولية وزارة النقل. وإعمالا لحق الرد، أرسلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطابا رسميا إلى الجريدة، مذيلا بتوقيع رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان، تنفى فيه ما نشرته "التحرير" عبر موقعها الإلكتروني، تحت عنوان "الوزير يحرم رسلان ونوابه من صرف 300 ألف جنيه حوافز"، وأكدت الهيئة عدم صحة الخبر بقولها "هذا الخبر عار تماما من الصحة".
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وقالت الهيئة إن رئيس الهيئة وأيا من نوابه لم يدلوا بأية أخبار أو حوارات صحفية حول هذا الموضوع ويبذلون جهودا غير عادية من خلال استغلال الإمكانيات. (التفاصيل)
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