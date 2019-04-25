انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

من ناحية أخرى، نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تم نشره حول قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير، بخصوص وقف صرف حوافز وبدلات رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان ونوابه التسعة، منذ توليه مسئولية وزارة النقل. وإعمالا لحق الرد، أرسلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطابا رسميا إلى الجريدة، مذيلا

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