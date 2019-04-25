انت الان تتابع الأرصاد تكشف سر الشعور بالبرد رغم الطقس الحار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس معتدل - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، يستمر حتى الاثنين المقبل، متزامنا مع أعياد شم النسيم، كما أن معدلات الارتفاع في درجات الحرارة تتراوح بين 2 إلى 3 درجات بالنسبة لهذا التوقيت من العام، مضيفا أنه بعد انتهاء الموجة الحارة، تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام ولن تعود للانخفاض الشديد مثل الأيام الماضية، محذرا من تخفيف الملابس خاصة في الصباح الباكر، أو فترات الليل، لأن نشاط الرياح مع انخفاض الحرارة في هذه الأوقات يجعلنا نشعر بالبرودة.

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وأوضح شاهين، في بيان له، اليوم الخميس، أنه رغم شعورنا بنشاط الرياح في ساعات الليل، والصباح الباكر، على أغلب أنحاء شمال البلاد، إلا أن درجات الحرراة الصغرى ارتفعت خلال هذه الأيام.وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة،