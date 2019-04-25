شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يهنئ شريف عبدالمنعم ثاني الجمهورية في التايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الرياضي شريف عبدالمنعم، على فوزه بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية لأندية الشباب في رياضة التايكوندو تحت سن 17 سنة، متمنيا له ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضى.

أشاد المحافظ، في بيان، الخميس، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة والأداء المتميز لجميع العاملين في المديرية في تقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية.

أكد أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمية قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، إضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم لصالح المجتمع.