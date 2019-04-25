شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مصر تعمل بـ«عزم وتصميم» ⁧‫لاجتثاث الإرهاب⁩ وتحقيق التنمية في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «إننا نستلهم في ⁧‫ذكرى تحرير سيناء⁩ القدوة من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فجاءت ملحمة التحرير بكافة مراحلها حتى تحقق النصر».

أضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، الخميس، أن «مصر تعمل بعزم وتصميم ⁧‫على ⁧‫اجتثاث الإرهاب⁩، وتحقيق التنمية في سيناء العزيزة، حفظ الله مصر وشعبها الكريم».