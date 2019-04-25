شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مصر تعمل بـ«عزم وتصميم» لاجتثاث الإرهاب وتحقيق التنمية في سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «إننا نستلهم في ذكرى تحرير سيناء القدوة من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فجاءت ملحمة التحرير بكافة مراحلها حتى تحقق النصر».
أضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، الخميس، أن «مصر تعمل بعزم وتصميم على اجتثاث الإرهاب، وتحقيق التنمية في سيناء العزيزة، حفظ الله مصر وشعبها الكريم».
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