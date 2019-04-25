نقيب الزراعيين: صرف شهرين معاشات.. و500 مليون جنيه عجزا بالصندوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن النقابة بدأت فى صرف شهرين معاشات لأعضاء النقابة، من المستحقين للمعاشات بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأوضح خليفة، فى بيان، أن صندوق المعاشات بالنقابة يعانى عجز شديد فى موارده بلغت حوالى 500 مليون جنيه، من السنوات السابقة، مشيرا إلى أن المتأخرات لأصحاب المعاشات وصلت إلى حوالى 40 شهر.
وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن مجلس النقابة الحالى منذ انتخابه، منذ عام 2017، وهو يعمل جاهدا لعدم زيادة الفجوة فى صندوق المعاشات.
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