شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة.. وذروة الموجة الحارة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد مستمرة حتى الإثنين المقبل حيث يستمر الإرتفاع فى درجات الحرارة بشكل تدريجى الأيام المقبلة وتصل الموجة ذروتها الإثنين المقبل حيث تصل درجات الحرارة العظمى وقتها لـ 34 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الموجه الحارة سببها تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية، وتستمر فى تأثيرها على البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل، مناشدًا المواطنين المحتفلين والمسافرين القيادة بهدوء وتوخى الحذر بسبب الشبورة المائية خاصة على الطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وناشد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين المتواجدين خارج منازلهم عدم التعرض المباشر للشمس بسبب الموجه الحارة وارتداء غطاء الرأس، وزيادة معدل شرب المياه على مدار اليوم لعدم الإصابة بالجفاف بسبب حرارة الجو، فضلا عن تجنب ممارسة الأنشطة البحرية بسبب اضطراب الملاحة البحرية فى ظل نشاط الرياح، موضحًا أن هناك نشاط للرياح ولكنه غير مؤثر على الحياة اليومية.

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