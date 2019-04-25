شكرا لقرائتكم خبر عن "المرشدين السياحيين": إقبال متوسط على الانتخابات والقاهرة الأعلى فى التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، إن الإقبال على التصويت بالانتخابات فى 15 لجنة للتصويت بكافة المحافظات، متوسط، مشيرا إلى أن التصويت من المقرر له أن يستمر حتى السابعة مساء اليوم.

وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محافظة القاهرة سجلت الأكثر مشاركة والإقبال على الانتخابات حتى الآن، لافتا إلى أنه لن يتم مد التصويت أكثر من الوقت المُعلن عنه مُسبقا.

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وتجرى انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، على مقعد النقيب العام، والذىي يتنافس عليه 4 مرشحين هم: رامى سمير فراج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى، إيناس صادق محمد خطاب، و23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة العامة.