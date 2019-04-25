حلقات نقاشية حول سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقى على هامش اللجنة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، ورشة العمل التى تنظمها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن حالة حقوق الإنسان فى أفريقيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ64 للجنة بمدينة شرم الشيخ. وشهدت ورشة العمل تلقى العديد من مدخلات المشاركين وحلقات نقاشية حول إطلاق سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي المعتمدة حديثا "إدارة الشؤون الإدارية". يذكر أن الفاعليات الرسمية للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، انطلقت أمس الأربعاء، بشرم الشيخ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الإفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

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