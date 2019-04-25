الارشيف / أخبار مصر

رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لافتتاح البطولة الدولية للهجن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لافتتاح البطولة الدولية للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متجها إلى شرم الشيخ، على متن طائرة مصر للطيران، للافتتاح بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن والتى تستضيفها المدينة السياحية، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، وتنظيم شركة بريزنتيشن سبورتس.

تأتى البطولة على هامش افتتاح مضمار شرم الشيخ الدولى للهجن، الذى تسعى من خلاله الدولة المصرية للتأكيد على تمسكها الكامل بتراثها المصرى والعربى، وسعيها الدائم لجمع شمل الأخوة العرب والحفاظ على الهوية العربية فى كل المجالات، والتى تأتى فى مكانة متقدمة منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لافتتاح البطولة الدولية للهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا