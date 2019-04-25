شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لافتتاح البطولة الدولية للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متجها إلى شرم الشيخ، على متن طائرة مصر للطيران، للافتتاح بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن والتى تستضيفها المدينة السياحية، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، وتنظيم شركة بريزنتيشن سبورتس.

تأتى البطولة على هامش افتتاح مضمار شرم الشيخ الدولى للهجن، الذى تسعى من خلاله الدولة المصرية للتأكيد على تمسكها الكامل بتراثها المصرى والعربى، وسعيها الدائم لجمع شمل الأخوة العرب والحفاظ على الهوية العربية فى كل المجالات، والتى تأتى الرياضة فى مكانة متقدمة منها.