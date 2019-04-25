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ورشة عمل حول حقوق الإنسان على هامش اللجنة الأفريقية بشرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، اليوم الخميس، ورشة عمل حول حقوق الإنسان ومكافحة الارهاب وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمدينة شرم الشيخ.

أدار ورشة العمل علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ،وشارك فى الندوة عصام شيحة المحامي وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ،ومحمد جمال عثمان رئيس وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة المصرية للاستعلامات ونائب مدير سابق بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ،ومحمد علي نائب رئيس وحدة حقوق الانسان بالهيئة العامة للاستعلامات والباحث السابق بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان.

يذكر أن الفعاليات الرسمية  للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،انطلقت امس الاربعاء، بشرم الشيخ ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12منظمة مصرية.

 

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