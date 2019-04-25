شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن يعلن رسميا ترشحه فى سباق الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه بعد أشهر من المداولات، أعلن نائب الرئيس الأمريكى السابق قراره بالترشح للرئاسة، ليجيب بذلك عن أحد أكبر الأسئلة المعلقة حول تشكيلة السباق الرئاسى 2020.
وأوضحت "سى إن إن" أن الإعلان عن الترشح جاء فى فيديو لحملته أصدره صباح اليوم، الخميس، تضمن انتقاده من قبل للقوميين البيض المتطرفين ومسيرتهم العنيفة فى تشارلسوتفيل بفرجينيا عام 2017، وتعامله لمعالجه الرئيس ترامب للأمر.
ووصف بايدن فى الفيديو سباق 2020 بأنه معركة من أجل روح أمريكا، وأضاف أن القيم الأساسية لهذا البلد ووضعه فى العالم وديمقراطيته وكل شىء صنع أمريكا أصبح على المحك، وهذا هو السبب الذى جعله يعلن ترشحه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ويحضر بايدن فى وقت لاحق اليوم حفلا لجمع التبرعات فى فيلادليفيا قبل أن يظهر فى مقابلة مع قناة ABC الأمريكية.
وبإعلان ترشحه، يصبح بايدن ثانى أكبر مرشح ديمقراطى حيث يبلغ عمره 76 عاما، بينما يكبره السيناتور بيرنى ساندرز بعام واحد، ويدخل بايدن سباق مزدحم للحزب الديمقراطى لاختيار مرشح مع إعلان نحو 20 شخصا ترشحهم أو عزمهم الترشح، ويعد بايدن من المرشحين الأوفر حظا لخوض السياق الرئاسى باسم الحزب الديمقراطى.
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