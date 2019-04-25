شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرًا.. السيسى: احتفالنا بتحرير سيناء قوة دفع متجددة للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة خلال الساعات القليلة الماضية، بينها تغطية شاملة لزيارة الرئيس السيسي للصين للمشاركة فى قمة «الحزام والطريق»، فضلا خطابه فى ذكرى تحرير سيناء، بالإضافة إلى تغطيات للأخبار الساسية والرياضية والفنية والاقتصادية.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة 1 مساء..

نص خطاب الرئيس بمناسبة تحرير سيناء: احتفالنا قوة دفع متجددة للعمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن سيناء هى همزة الوصل التى أكسبت مصر عمقًا استراتيجيًا مضاعفًا بجانب انتمائها للقارة الأفريقية والوطن العربي، إن يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر، سيظل خالدًا فى وجدان المصريين، مضيفًا أن الاحتفال بتحرير الأرض قوة دفع متجددة للعمل والسهر على حماية كل شبر من أرجاء الوطن وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم فى حاضر زاهر ومستقبل مشرق.

الرئيس الصينى يستقبل السيسى بقاعة الشعب الكبرى فى بكين لعقد مباحثات ثنائية

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعقد مباحثات ثنائية بين الرئيسين، وموسعة بحضور وفدي البلدين.

"الأعلى للتخطيط العمرانى": إقامة مجتمع عمرانى جديد غرب بورسعيد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتمت الموافقة خلاله على مقترح إقامة مجتمع عمرانيّ جديد غرب مدينة بورسعيد، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ولاية مساحة 3163,791 فدان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

المرور يغلق الطريق الدائرى بالقومية العربية يومين بسبب أعمال مترو الأنفاق

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تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، تحويلات مرورية بسبب غلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين لمدة يومين، بسبب أعمال إنشاء محطة مترو بالقومية العربية، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال.

المالية: الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد 2 مليار دولار تصل فى يوليو

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، أنه من المتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، فى شهر يوليو المقبل، وبذلك تكون مصر قد حصلت على 12 مليار دولار من المؤسسة الدولية على مدار 3 سنوات وعبارة عن 6 شرائح مالية.

بصيرة: أسعار الرنجة بين بين 25 و60 جنيها للكيلو.. والفسيخ بين 100 و150 جنيها

أعلن المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، عن مسح ميدانى فى عدد من الأسواق لمعرفة متوسط أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة فى الأسواق، وأظهرت النتائج، أن أسعار الرنجة فى الأسواق هذا العام تتراوح بين 25 و60 جنيها للكيلو غرام بمتوسط 35.6 جنيه للجودة العادية، وبين 30 و70 جنيها بمتوسط 49.5 جنيه للجودة المتوسطة، بينما وصلت الأسعار بين 39 و85 جنيها بمتوسط 68.5 جنيه للكيلوغرام للجودة العالية.

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى الليلة

يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مباراة قوية فى الثامنة مساء اليوم الخميس، عندما يلتقى مع المصرى باستاد المكس بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة للدورى الممتاز.

بعد الكشف عن مرضه.. شريف مدكور : "حب الناس نسانى التعب"

حالة من القلق انتابت جمهور ومحبى الإعلامى شريف مدكور خلال الساعات الأخيرة بدأت حينما نشر صورة له من داخل أحد المستشفيات، قبل إعلانه فيما بعد إصابته بورم فى القولون سيقوم باستئصاله بداية شهر رمضان المقبل.

انتهاء القمة الروسية الكورية الشمالية بعد محادثات استمرت 3 ساعات ونصف

انتهت القمة الأولى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فلاديفوستوك بروسيا، اليوم الخميس، بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من المحادثات منها ساعتان تحدث الزعيمان خلالها وجهاً لوجه.