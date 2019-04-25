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الرئيس الصينى يستقبل السيسى بقاعة الشعب الكبرى فى بكين لعقد مباحثات ثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعقد مباحثات ثنائية بين الرئيسين، وموسعة بحضور وفدي البلدين.

وتأتي زيارة الرئيس السيسى للصين، لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى "تشى جين بينج".

وتعد مصر أحد أهم الشركاء المحوريين للصين فى قمة منتدي الحزام والطريق، وتهدف هذه القمة لتعزيز التكامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والارتقاء بالبنية التحتية فى دول المنتدي لتعزيز الربط فيما بينهم.
 

 

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