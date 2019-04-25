مصر | تحرير 3862 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3862 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط (1419) مخالفة انتظار خاطئ، مخالفات سير بدون رخصة قيادة، مخالفات بدون تسيير، (497) متنوع، ضبط سائقين تحت تأثير المخدرات، (37) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (21) الصلاحية الفنية للسيارة، (1778) نـمــوذج 125، (4) حجز توك توك، ( 19 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 38 ) التصالح الفوري، ( 30 ) حملة السرفيس، ( 13 ) زجاج فامية، ( 12 ) ملصقات ومتعلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.